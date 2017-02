Três secretárias do governo podem ser extintas

Três secretárias do governo podem a vir serem extintas, na atual reforma administrativa do governo.

Junior Mochi (PMDB), presidente do Legislativo, informou que Azambuja sobre a fusão da secretaria de habitação com a infraestrutura e da pasta de produção e desenvolvimento agrícola com a do meio ambiente e desenvolvimento econômico.

Eduardo Riedel, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, relatou que a pauta está em aberto, e será discutido neste fim de semana. E proferiu “Não está nada consolidado”, disse, adiantando que outra secretária também pode ser extinta.

Comentários