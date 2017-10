TRF3 mantém prisão preventiva de irmãos Wesley e Joesley Batista

A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), em julgamento realizado e manteve no último dia (9/10) as prisões preventivas de Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista decretadas em investigação sobre uso de informações privilegiadas no mercado financeiro.

Por decisão unânime, o colegiado negou os pedidos de Habeas Corpus que solicitavam a revogação da prisão decretada pela 6ª Vara Criminal da Justiça Federal de São Paulo. A relatora do caso, juíza federal convocada Taís Ferracini, foi acompanhada pelos desembargadores federais André Nekatshalow e Paulo Fontes. Ela já havia negado o pedido liminar nos habeas corpus.

Durante o julgamento, os magistrados abordaram a ligação entre a colaboração premiada firmada entre os irmãos Batista e o Ministério Público Federal e as oscilações abruptas em preços de ativos e ações de empresas controladas pelo grupo JBS e J&F. Para os magistrados, os acusados viram a oportunidade de lucro fácil mediante o cometimento de novos crimes.

Eles também destacaram a importância das prisões para a manutenção da ordem pública, considerando a reiteração de práticas criminosas e a personalidade voltada ao crime.

Comentários