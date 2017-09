Tribunal de Contas orienta dirigentes e técnicos da educação em Seminário

“Um novo olhar para uma Gestão Inovadora”, esse está sendo o tema da VI Formação aos Dirigentes Municipais de Educação de MS, que teve início quinta-feira (14) e vai até hoje, sexta-feira (15) no Auditório da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). O objetivo do encontro é proporcionar ao dirigente municipal de educação e sua equipe técnica, formação e orientação para gerir as políticas públicas de forma efetiva e qualitativa.

O seminário é uma iniciativa da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/MS) e conta com a participação de diversas entidades. Representando o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, compondo a mesa do evento, participou o diretor geral do TCE-MS, Eduardo dos Santos Dionizio que logo após abriu os trabalhos proferindo a palestra “Orientações nas Prestações de Contas – recursos oriundos da educação”.

E cumprindo com o papel pedagógico e preventivo implementado na gestão do presidente do TCE-MS, conselheiro Waldir Neves, o diretor geral da Corte de Contas, Eduardo Dionizio destacou: “Estivemos orientando os secretários e técnicos municipais da educação do Estado sobre as prestações de contas com recursos vindos da educação. Abordamos pontos como as questões constitucionais, os recursos do FUNDEB, sobre os prazos de envio das prestações de contas ao TCE-MS, apontando também as irregularidades que têm sido mais recorrentes. Nosso papel foi mesmo de orientar os profissionais, principalmente aos novos que estão iniciando agora para que se atentem nessa prestação de contas para que ocorra da forma mais transparente possível, evitando, assim, futuras penalidades”.

Ainda estão sendo debatidos nesses dois dias de encontro, palestras com os temas: Transporte Escolar, com o técnico Alessandro José Perassoli (SOFIC/SED) e Novidades da Plataforma-engajamento e melhorias, com Thaísa Cavalcanti Pereira.

Assuntos sobre a gestão do IDEB e o uso de dados na educação (João Rocha Costa de Souza), BNCC e Currículos (Professor Hélio Daher), PNAIC 2017 – Comitê Gestor – SED/Undime-MS (Nelma do A. Rezende e Alessandra F. Beker Daher, coordenadoras de formação-PNAIC 2017/SED); Gestão Pública (Prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa); Plano de Cargos e Carreiras (Celina Dantas), Plano Municipal de Educação (Maria José Marques); e Professor Educador: Qual a sua missão na educação infantil? (Dalmir Santa”Anna).

Undime – a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação é uma entidade nacional que congrega os dirigentes municipais de educação. Fundada em outubro de 1986, é uma associação civil sem fins lucrativos e autônoma. A função de articuladora é primordial. Por meio da Undime, as secretarias municipais de educação podem estabelecer redes solidárias de troca de informações e experiências. Desenvolve atividades de formação e capacitação do dirigente municipal, com o objetivo de melhorar a educação pública; organiza e promove seminários, fóruns, congressos e reuniões, voltados à educação pública, cidadã e de qualidade para todos. Mantém estreitos contatos com sindicatos, associações, organizações não governamentais e demais entidades da sociedade civil, que tenham interesse no processo educacional.

Olga Mongenot

