Tropa de Choque realiza operação na Máxima em meio a rebeliões no País

Diante de alarmantes rebeliões no país entre facções criminosas rivais a[a Tropa de Choque se antecipa em Operação de revista na máxima o maior estabelecimento penal de Mato Grosso do Sul, localizado no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Uns grupos de 65 homens dão apoio a agentes penitenciários em vistorias que tem como finalidade apreender materiais ilícitos como drogas, aparelhos celulares e armas artesanais. Um grupo de policiais entrou às 7h45min de hoje e a previsão é que os trabalhos durem até o começo da tarde. Rigoberto Rocha disse “Se tudo correr na normalidade, policiais deve sair por volta das 13h”

Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) informou que o pente fino faz parte do cronograma de ações preventivas e já estava programada.

Assim como nos maiores presídios do país, na Máxima também há integrantes de diferentes facções criminosas, as quais estão em guerra. Série de rebeliões vem ocorrendo desde o começo do ano em Manaus (Amazonas), Roraima (RR) e Rio Grande do Norte (RN). Mais de 50 detentos morreram e dezenas de outros ficaram feridos.

Comentários