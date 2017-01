Trump assina decreto para construir muro na fronteira com o México

Donald Trump, assinou hoje decreto para a implementação de novas políticas de imigração no país.

Dentre elas está a construção do muro na fronteira com o México. De acordo com o porta voz da Casa Branca, Sean Spicer, Trump negociará com o Congresso a verba para a construção do muro.

Durante a campanha o presidente sempre prometeu que o governo americano não pagaria pelo muro, sem explicar como faria o país vizinho custear a obra. O presidente Enrique Peña Nieto diz que não há possibilidade de isso ocorrer.

Comentários