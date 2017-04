UCDB apresenta ao vereador Francisco “Vivência em Ciências Agrárias”

O vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, esteve reunido ontem (26) com os professores Dra. Rúbia Renata Marques, Dr. Lucas Castro Torres, Dr. Cleber Júnior Jadoski, Dr. Rodrigo Gonçalves Mateus, Jonas Cavada e Helio Ferreira de Rezende Júnior, para conhecer o projeto Vivência em Ciências Agrárias, que há cinco anos foi abruptamente suspenso, apesar da importância do mesmo na formação dos jovens.

“Esse é um projeto que ‘une o útil ao agradável’”, comentou o vereador veterinário Francisco, explicando que a ideia consiste em trabalhar em regime de parceria com a participação dos acadêmicos dos cursos de Agronomia, Zootecnia e Veterinária, sempre sob a supervisão de doutores e professores nessas áreas. “Vou atuar como intermediário junto ao prefeito Marquinhos Trad para reativar o projeto”, assegurou o Vereador.

Mesmo não tendo ainda um convênio firmado com a Prefeitura, o projeto em questão já está funcionando em algumas escolas municipais e centros de educação infantil, contando com o apoio da comunidade. “O projeto consiste em ensinar a plantar e colher com qualidade” resume o Vereador.

Outro ponto que o vereador veterinário Francisco considera importante é que os alunos da Escola Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, em se formalizando o convênio, passarão a receber toda orientação necessária para se qualificarem e concluírem o curso de Técnico Agrícola com esmero.

A partir do momento em que o aluno passar a estabelecer contato com uma sala de ordenha, um tanque peixe, com ovelhas e carneiros, o Vereador acredita que haverá uma mudança radical na vida de cada um. “Hoje foi um dia que jamais será esquecido por mim pela oportunidade de poder contribuir com futuro das nossas crianças”, declarou.

