UFGD é ocupada contra fechamento de curso

Desde o início da manhã de hoje (7) a UFGD está sendo ocupada por um grupo de estudantes que protestam com o fechamento do curso superior de Educação Física.

O grupo de estudantes se acamparam no pátio da reitoria e estão reivindicando uma reabertura do processo seletivo para a entrada de novos alunos no curso de Licenciatura em Educação Física. O pronunciamento sobre a reivindicação dos alunos deverá acontecer ainda hoje, assim pronunciou a diretoria da UFGD.

Os estudantes em nota informaram que a permanência do grupo e a luta em continuidade do curso, pois os direitos já foram conquistados na realização do vestibular.

