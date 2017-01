UFMS vai oferecer 4.575 vagas distribuídas em 97 cursos para o Sisu

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) vai oferecer, por meio do Sisu ( Sistema de Seleção Unificada), 4.575 vagas para o primeiro semestre de 2017.

Do total, 50% são reservadas para candidatos que atendam a requisitos tratados pela Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que reserva vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

As vagas foram distribuídas por 97 cursos de graduação. Poderão se candidatar estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2016 e que, cumulativamente, tenham obtido nota acima de zero em todas as provas. Os resultados do Enem serão divulgados no próximo dia 19. Em Mato Grosso do Sul, foram 139.149 inscritos.

fonte: Campo Grande News

