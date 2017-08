Ultrapassagem indevida resulta em morte na MS-156

Uma ultrapassagem indevida resultou em um acidente grave na MS-156 nas proximidade de Tacuru/MS. Moisés Geraldino Peixer, 57 anos morreu devido o carro em que estava capotar e na sequência se incendiar.

De acordo com informações preliminares Moisés dirigia uma Saveiro no sentido Amambai/Tacuru e um outro motorista que não foi divulgado sua identidade mas conduzia um caminhão bitrem, que em uma ultrapassagem indevida colidiu com o veículo Saveiro conduzido por Moisés. A Saveiro veio a capotar e pegar fogo vitimando Moisés. No veículo Saveiro ainda havia uma mulher de 40 anos foi socorrida com diversas faturas e conduzida ao hospital.

Os Bombeiros atenderam a ocorrência e ajudaram no resgate e conterão as chamas da Saveiro que se alastrou na vegetação.

O Motorista do caminhão não sofreu ferimentos apenas escoriações.

