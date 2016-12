Uma alternativa de atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica é o CEAM

Mulheres que se sentirem vítimas de violência domésticas ou qualquer outra agressão por causa de gênero podem recorrer ao atendimento do CEAM (Centro de Atendimento Psicológico para Mulheres), do Governo do Estado. Luciana Azambuja (Subsecretária de Políticas para Mulheres do Estado), alerta que mesmo com o recesso da Casa da Mulher Brasileira o atendimento ás vítimas está garantido no CEAM.

“Nosso atendimento é especializado e humanizado. No centro não atendemos apenas mulheres vítimas da violência doméstica, atendemos crimes sexuais, assedio sexual e moral, femicídio íntimo ou morte violenta em razão do gênero, também atendemos vitimas de trafico de mulheres e todos os crimes relacionados”, explicou Luciana.

O CEAM está capacitado com, psicólogas e assistentes sociais capacitadas estão preparadas para receber a mulher e dar informação necessária para que saiam da condição de vítimas de violência doméstica. No centro também existe acompanhamento psicológico com terapias continuada que o Governo do Estado oferece. “Muita gente não procura esse atendimento por falta de esclarecimento, mas queremos divulgar que isso está à disposição para essa mulher e que isso vai fazer diferença no tratamento da vítima”, explicou.

Através dessa consulta, que é sigilosa, a mulher se restabelece, resgata sua autoestima e volta a viver. “Já ouvimos relatos de quem tem alta e que aprenderam a viver e dar valor a suas vidas”.

