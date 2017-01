Unidades de Saúde recebem manutenção

A Sesau iniciou uma semana com força-tarefa com o objetivo de realizar a manutenção preventiva em quatro unidades de saúde de Campo Grande. , os reparos destes locais serão feitos de forma paliativa para evitar problemas maiores no futuro, até que seja possível se fazer uma intervenção definitiva, o que já está em analise.

Desde o começo da semana, as equipes trabalham de forma simultânea na Unidade de Pronto Atendimento das UPAS da Moreninha, Serradinho, UBS Lar do Trabalhador. Executando os reparos na parte estrutural, revisando a fiação elétrica e hidráulica e trocando portas com defeito.

Além da equipe da Sesau, a manutenção e reparo estão sendo feitos com auxilio de funcionários da Secretaria de Obras.

