Unimed premia percursos criativos e corredora de MS vence em 3º lugar

A ação ocorreu em ambiente digital e foi realizada pela Unimed do Brasil

A campograndense Ana Claudia Tsuha, 29, vence em terceiro lugar um concurso nacional de percursos criativos – Mostre Seu Caminho. A ação foi realizada pela Unimed Brasil nas redes sociais Facebook e Instagram, como um incentivo à corrida, mudanças de hábitos e prática de esportes.

O projeto contou com a participação da influenciadora de corrida Débora Aquino, que divulgou em seu blog e redes sociais e também ajudou na escolha dos melhores percursos. “Sou muito fã dela, já fui em várias palestras e é demais saber que ela foi uma das juradas”, afirma a ganhadora Ana Claudia – que começou a correr em 2015, inspirada na profissional.

Todos os ganhadores receberam um relógio de corrida Garmin Forerunner, sendo que o primeiro e o segundo lugar tiveram vencedores de Ponta Grossa (PR) e Goiânia (GO). “Eu adorei a ação, a ideia e o prêmio. Com certeza vai ser muito bem aproveitado e vou continuar participando das próximas ações da Unimed do Brasil e Unimed Campo Grande”, relata a advogada Ana Claudia Tsuha, que percorreu sozinha, um trajeto de 9km para participar da ação.

Para finalizar, ela fala que a prática da atividade física a motivou inclusive a mudar seus hábitos alimentares e é agora, um compromisso prazeroso para toda a vida: “Pratico ao ar livre nos fins de semana e nos demais, corro na academia, na esteira”.

Mostre Seu Caminho – Com foco na atenção integral à saúde, a Unimed do Brasil lançou em fevereiro de 2017, uma ação digital que uniu criatividade e corrida. Com a ajuda de aplicativos que mapeiam trajetos, os participantes publicaram seus percursos realizados (no Instagram e/ou Facebook, de maneira pública), com a hashtag #MostreSeuCaminho. Os três desenhos mais criativos ganharam um relógio de corrida. Para acompanhar as próximas ações da Unimed do Brasil, acesse www.facebook.com/unimeddobrasil ewww.instagram.com/unimeddobrasil.

Sobre a Unimed Campo Grande – É uma cooperativa de trabalho médico, com 1.610 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes, cerca de 170 estabelecimentos credenciados, um laboratório e hospital próprios – estando este último em fase de ampliação de 3 mil para 23 mil m².

A Unimed CG também possui diversas ações e programas de incentivo e promoção à saúde, incluindo o projeto “Unimed nos parques” – no Parque das Nações Indígenas e Belmar Fidalgo, que oferece atividades e orientações gratuitas para atividades físicas, com acompanhamento profissional (serviço aberto ao público).

Comentários