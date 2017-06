Valor da carne bovina para consumidor deve ser impactado com o efeito JBS

Celso Correia de Souza, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas avaliou que enquanto a Operação Carne, que investiga casos de corrupção no sistema de vigilância sanitária, ajudou a derrubar os preços no mercado interno com a queda das exportações internacionais, em até 17,35%, dependendo do corte, as denúncias de corrupção e as delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista podem abalar os preços, que já não estavam acessíveis por conta da inflação, do endividamento e alto índice de desemprego.

No mês passado o mercado de carne fechou em queda. As pesquisas feitas pelo Nepes apontam uma redução de 0,87% na comparação ao mês anterior.

O preço da carne em Campo Grande em comparação ao mesmo período do ano passado teve aumento de 4,21% e está dentro da normalidade. Pois a inflação acumulada para o período foi de 4,44%.

