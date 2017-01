Veículo capota na BR-262 e deixa jovem gestante e adolescente feridos

Três pessoas ficaram feridas em capotamento de veículo que ocorreu às 18h45 deste domingo (15) no anel viário, na BR-262, em Corumbá – distante 419 km de Campo Grande.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, no momento do resgate, tanto o condutor, homem de 25 anos, quanto os três passageiros já estavam fora do veículo. Uma gestante de 24 anos foi socorrida com suspeita de fratura na região da cintura.

Adolescente de 16 anos foi socorrido com suspeita de fratura em um dos braços e um jovem de 24 anos se feriu no rosto. O condutor não sofreu nenhum ferimento.

As vítimas foram encaminhadas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Guatós.

Fonte: Campo Grande News

Comentários