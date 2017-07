Veículo com 510kg de maconha é apreendido em Ponta-Porã

A PRF, apreendeu 510 kg de maconha na manhã de ontem (18) em Ponta Porã. A droga estava no porta-malas e escondida no interior de todas as portas do veículo Nissan Versa com placa aparente de Mogi das Cruzes (SP), abordado no km 68 da BR-463, em frente à Unidade Operacional Capey.

O motorista, um jovem de 23 anos, não obedeceu ordem de parada dos policias e houve perseguição de dois quilômetros. Quando o condutor do veículo parou e se rendeu os policiais realizaram a abordagem, foi solicitado a documentação do condutor e do veículo. Muito nervoso, declarou que os documentos eram falsos.

Ao ser questionado sobre o entorpecente, o homem informou que foi de ônibus até acidade de Ponta Porã e lá pegou o veículo já carregado com a droga e que, receberia o valor de R$ 1.410, valor em poder do preso junto com um aparelho celular. Após pesagem dos entorpecentes, totalizou 510,7 kg da droga.

O condutor, a droga, os documentos, o celular e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Ponta Porã.

