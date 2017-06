Veículo de empresário morto em latrocínio é encontrado

O veículo do empresário Ronaldo dos Santos Batista, de 38 anos, encontrado morto na madrugada de hoje (19) no fundo da piscina de sua casa em Anastácio, foi localizado escondido em um matagal da região nesta segunda-feira (19). De acordo com informações preliminares, suspeitos de envolvimento no suposto latrocínio já foram presos.

De acordo com a reportagem do Midiamax, desde o momento em que o corpo do empresário foi encontrado equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil da cidade iniciaram as buscas pelos autores. No fim desta manhã, o carro da vítima, um Volkswagen Saveiro Cross foi encontrado em um matagal.

Os suspeitos do latrocínio foram presos e confessado que o veículo seria trocado por entorpecentes no Paraguai. A Saveiro ficaria escondida até o ‘momento oportuno’ para atravessarem a fronteira com ela.

Dono do restaurante Estação Pantaneira, Ronaldo foi encontrado no fundo da piscina de sua residência com os pés e mãos amarradas por um fio de nylon e ainda um vaso preso as costas, para impedir que corpo boiasse.

