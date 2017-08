Veículo é recuperado pelo DOF em Itahum/MS

O DOF localizaram, na noite do dia (31), por volta das 20h30, uma camionete Toyota Hilux tomada em assalto no Distrito de Itahum/MS.

A equipe do DOF recebeu a informação de um roubo em andamento que estava ocorrendo as 18h30 em uma residência no distrito de Itahum/MS. Havia no local um homem e uma mulher encapuzados e armados e estritamente violentos que teriam amarados o casal e tomado de furto a caminhonete. Os assaltantes seguiam pela rodovia MS 164 sentido Ponta Porã.

A Policia Militar de Itahum auxiliou os policiais do DOF que mediante um cerco policial localizaram o veículo abandonado as margens da rodovia. A caminhonete estava com dois pneus furados. Contudo os assaltantes não foram localizados.

A Defron recebeu a caminhonete para os procedimentos legais da investigação.

