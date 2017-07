Veículo utilizado em obra de asfalto perde o freio e tomba na obra da Mato Grosso

Um rolo de 20 toneladas perdeu o freio na tarde de ontem (6) e o condutor precisou tombá-lo para evitar acidente mais grave em Campo Grande. O veículo era utilizado na obra da Avenida Mato Grosso com a Via Parque.

O acidente aconteceu por volta das 16h, quando o equipamento seguia sentido Parque dos Poderes-Centro, na Avenida Mato Grosso. O equipamento é usado na compactação do asfalto e o condutor percebeu que o sistema de frenagem estava com defeito e o veículo descia em velocidade acima do normal.

O condutor então para impedir que o maquinário invadisse a pista contrária e causasse um acidente jogou o maquinário no acostamento, que tombou e ainda derrubou uma árvore.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por precaução, mas a vítima do acidente não sofreu ferimentos e não foi preciso intervenção. Apesar de haver muito trânsito na hora do tombamento, fiscal da Agetran fazia orientação e não foi preciso interditar nenhum trecho.

O acidente foi a cerca de 100 metros da rotatória que está sendo alargada no cruzamento entre as Avenidas Mato Grosso e Via Parque.

Engenheiro que trabalha para a empreiteira que faz a obra, Via MS, explicou que não deve haver atraso na entrega do empreendimento. “Acidente poderia ter sido muito pior. Nesse tipo de veículo é comum problema no freio porque é muito pesado e o sistema não suporta”, comentou o profissional, que preferiu não se identificar.

O maquinário pertence a Auxiliar Locações e possui cabine que pode assegurar mais segurança ao condutor.

