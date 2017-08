Veículos apreendidos lotam delegacias de diversas cidades de MS, afirma sindicato

As delegacias de diversas cidades do Mato Grosso do Sul viraram depósitos de veículos apreendidos aguardando transferência para o pátio do Tribunal de Justiça. A maioria foi apreendida por ter sido usado para o tráfico de drogas, crime tipificado de nível federal, mas que os policiais civis do estado combatem arduamente sem receber uma contrapartida do governo federal.

De acordo com o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, as delegacias do interior não contam com local adequado para guardar os veículos e por isso muitos ficam estacionados na rua ou terrenos baldios próximos às unidades policiais como em Ivinhema. “Os pátios estão lotados com veículos que vão desde bicicletas a barcos, amontoados uns sobre os outros para serem danificados pela ação do tempo e servirem de moradia para animais peçonhentos que ameaçam a saúde dos policiais civis e da comunidade que reside próxima”, declarou. Outras mazelas que assolam as unidades policiais do estado podem ser conferidas no documentário “A Realidade da Polícia Civil em Mato Grosso do Sul”, que será lançado pelo Sinpol-MS nesta sexta-feira (18), às 14h30, na sede da entidade em Campo Grande.

