Vela acesa pode ter causado incêndio que destruiu casa em Campo Grande

Uma residência na Rua Antônio Abdo, em Campo Grande pegou fogo na manhã de hoje (25), em Campo Grande. A residência fica em um terreno com outra casa ao lado. Ninguém estava no imóvel no momento do incêndio.

Vizinhos acionaram os Bombeiros que depois de verem as labaredas e a fumaça saindo do imóvel. Na residência ao lado, estava um dos moradores, que muito agitado, não permitiu que os vizinhos entrassem no terreno para ser retirado do local.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o morador foi retirado da casa até que se acalmasse. Informações de vizinhos são de que no terreno moram dois irmãos que teriam problemas psiquiátricos, sendo que um deles dono da casa incendiada não estava fazendo o uso dos medicamentos.

A residência ficou destruída e o teto desabou. O morador não estava no local no momento do incêndio, e a suspeita por parte do Corpo de Bombeiros é de que velas acesas na casa teriam causado as chamas.

Os vizinhos confirmam que o morador de aproximadamente 56 anos teria o costume de acender velas, e que seria um acumulador, o que ajudou na propagação rápida das chamas, por causa, do material inflamável. Segundo as testemunhas, o dono da casa incendiada em momentos de surto ameaçava os vizinhos com pedras.

Uma funcionária pública de 43 anos contou que já foi pedida a internação dele, mas que receberam a informação de que não havia vagas. Já outro vizinho, um comerciante de 26 anos afirmou que não é a primeira vez que a casa pega fogo.

