Velório de empresário é marcado por confusão em Chapadão do Sul/MS

De acordo com o site Correio News uma confusão foi registrada durante o velório do empresário João Roberto Fernandes Júnior, 52 anos. O empresário morreu num acidente na MS-306 no último domingo (13). A confusão no velório terminou com tiros de borracha e três pessoas presas. O fato ocorreu na cidade de Chapadão do Sul/MS.

Joãozinho da Inviolável, como era conhecido residiu em Chapadão do Sul/MS, por cerca de 10 anos e era proprietário de uma empresa de segurança, a Inviolável. O empresário morreu após colidir a motocicleta, Harley Davidson com um veículo que realizava uma ultrapassagem indevida na rodovia.

O empresário foi socorrido e encaminhado ao hospital e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Na unidade hospitalar o empresário sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro da ambulância e não resistiu.

VELÓRIO

O velório estava sendo realizado ontem (14) na Capela Municipal de Chapadão do Sul. Contudo por volta das 23 horas os policias militares foram acionados pois havia um veículo Gol Branco promovendo desordem no local. Quando a guarnição chegou ao local abordaram o grupo de pessoas que se recusaram a serem revistadas.

De acordo com o BO, os policiais repetiram novamente a ordem e por mais algumas vezes. Neste momento um dos suspeitos, de 20 anos avançou com um canivete na mão para cima dos policiais. Um dos militares efetuou um tiro de borracha que atingiu o agressor na cintura.

O jovem derrubou o canivete, mas mesmo assim continuou com agressão aos policiais. Um dos policiais que era investigador de Policia e auxiliava na abordagem imobilizou o jovem e o algemou. As esquipes policiais estavam levando o infrator a viatura, quando dois amigos resolveram reagiram a sua prisão.

Iniciou-se então uma nova briga e os três infratores forma imobilizados e detidos e conduzidos a Delegacia de Policia Civil da cidade.

A Policia Civil registrou o caso como resistência e desobediência.

Comentários