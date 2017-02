Dona Marisa foi velada no Sindicado dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. O velório começou por volta das 9h30 e foi encerrado às 15h30. Às 15h56, Lula e a família deixaram a sede do sindicato com o carro funerário.

O corpo da ex-primeira dama foi cremado por volta das 17h40 de hoje, no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. Antes de sair do local, Lula se despediu do público que o aguardava do lado de fora.

