Vence prazo para pagamento do 13º de professores

O Prazo da Prefeitura de Campo Grande era até as 17h15 de domingo (25) para explicar o motivo do não pagamento do 13º dos cerca de 6 mil professores e apresentar a justiça o cronograma de pagamento. Contudo até as 18h30 não havia se manifestado no processo. A equipe de plantão do judiciário anotou na ação o descumprimento do prazo de 72 horas dado pelo magistrado José Esbalqueiro Júnior na quinta-feira (22)

O próximo passo da justiça é decidir sobre o pedido feito pela ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública). A entidade cobra o pagamento dos servidores.

Lucio Nobre, presidente da entidade os professores convocados e concursados que ministram aulas complementares fora do horário do contrato efetivo receberam o 13º. O restante recebeu apenas R$ 1,5 mil.

A cobrança foi feita pelos sindicalistas ao Prefeito Alcides Bernal (PP) que prometeu depositar o valor que falta até o dia 30. Entretanto a entidade decidiu juducializar à questão.

“É público e notório que a gestão da atual administração é uma confusão generalizada e há enorme receio de que sequer parcela do 13º destinado à categoria não seja nem paga neste ano”, reforçou a ACP na ação.

Para quitar o 13º de todos os 22 mil servidores, a prefeitura precisa de R$ 80 milhões.

