Vendas caíram em seis dos 10 maiores exportadores de Mato Grosso do Sul

Dos dez municípios que mais exportam em Mato Grosso do Sul, seis encerraram o ano de 2016 com a balança comercial em queda

Conforme dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a balança comercial do Estado encerrou o ano passado com recuo de 7,62% no faturamento com as exportações fechando a US$3,32 bilhões.

A maior parte desse resultado, 61,7%, se deve ao comportamento de dez municípios do Estado, que juntos, concentram movimentação de R$ 2,4 bilhões, aproximadamente. Três Lagoas, que aparece na liderança do ranking, registrou queda de 8,65% nas exportações no ano passado. O desempenho se deve a celulose, carro-chefe das exportações, que caiu 6,38%, fechando a US$c955,3 milhões, e também ao do papel, que recuou 31%, aproximadamente.

A variação foi ainda maior em Corumbá, terceiro maior exportador do Estado. O município encerrou o ano de 2016 com queda de 20,2% nas exportações. O minério de ferro foi o responsável por esse resultado, com faturamento de R$ 85,1 milhões no ano passado, o produto registrou uma diminuição de 38,47% na balança. As vendas com o ferro também caíram 22,16% no ano passado. O cenrio foi amenizado com o com o crescimento registrado nas exportações de maquinários, 224%.

Já Dourados, segunda maior cidade do Estado em população e 5ª maior exportadora, o recuo das exportações foram de 9,13%, fechando US$ 127,4 milhões. Os dados da balança exterior apontam decréscimo em quatro dos cinco principais produtos para a exportação do Estado: torta e resíduos de óleo de soja (-90,70%), óleo de soja (-61,43%), milho (-61,83%). Porém, na soma de todos os itens, o resultado foi equilibrado pelo crescimento considerável das exportações da carne suína congelada, que cresceu 265% (faturamento de US$ 835,1 mil).

Fonte: Portal do Agronegócios

Comentários