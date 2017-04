VENTILADOR NA “FARINHA”: Justiça suspende a ‘Festa da Farinha’ e acaba com farra de dinheiro público numa cidade de saúde pública precária.

ANASTÁCIO-MS (Correspondente) – O Juiz de Direito da Comarca de Anastácio, Luciano Pedro Beladelli, manteve o deferimento de terça-feira que proibiu em liminar a realização da “Festa da Farinha”.

A liminar na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do Município de Anastácio em relação a realização da 12ª Edição da Festa Farinha ainda poderá ser contestado pelo atual prefeito, recorrendo no Tribunal de Justiça.

O magistrado determinou o cancelamento do contrato cujo valor é de R$ 373 mil reais, para pagar cachês dos artistas Cesár Menotti e Fabiano, Bruninho e Davi, além de uma banda nordestina e outra gospel.

O magistrado determinou que o dinheiro que seria investido no show seja destinado para resolver os problemas enfrentados no município, como a ausência do funcionamento do Aterro Sanitário local, que está sendo postergado há anos desde gestões anteriores; ausência de convênio e repasses financeiros à SOME (abrigo público de crianças); inúmeras regiões sem asfalto ou de má qualidade e com buracos e a falta de medicamentos na rede de saúde.

PROBLEMAS

Anastácio sofre com a aplicação de polpudas verbas anualmente nessa festa enquanto sua população passa por grandes dificuldades no setor de saúde.

Dias atrás, uma dessas vítimas, foi trazida para Campo Grande num veículo particular. A busca da saúde terminou na porta do Hospital Universitário onde o paciente morreu sem assistência médica.

Somente com o dinheiro para pagar artistas, e que seria queimado em três dias de festa, daria para adquirir três ambulâncias, minorando o sofrimento do povo anastaciano.

