Verbas do Estado serão usados para tapa-buraco e construir casas

Firmou compromisso o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande para investimentos em infraestrutura e habitação na capital. Na manhã do dia (04) no Paço Municipal, os chefes dos Executivos definiram que o Estado entrará com aporte financeiro para ajudar na operação tapa buracos.

“Vamos iniciar a parceria na infraestrutura e habitação”, declarou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ao sair do encontro. “Vamos ajudar com recursos para que a prefeitura amplie o serviço de tapa-buraco. E a vamos formatar uma parceria com o município para fazer mutirões para construção de habitações com foco nas famílias da Cidade de Deus”, complementou o chefe do governo estadual se referindo às famílias da comunidade que foi dividida em quatro favelas.

Ainda não há valores definidos de investimento do Executivo estadual, mas a intenção é de que, a partir de amanhã (5), os secretários de obras e habitação do município e estado se reúnam para fazer o levantamento dos valores necessários. Inclusive para a construção de 140 residências, como estima o prefeito Marquinhos Trad (PSD) para suprir a necessidade das famílias da Cidade de Deus.

Ao termino da reunião, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), ressaltou a importância da reunião e a construção de pontes entre o governo e município. “O prazo é urgente para tapar os buracos. Tendo recurso, vamos ampliar os serviços, basta que tenha segurança financeira”.

Marquinhos Trad (PSD), garantiu que o serviço de tapa-buraco é apenas uma solução paliativa, que o problema será resolvido futuramente com o recapeamento das principais vias, e que já estão trabalhando para isso.

Comentários