Vereador André Salineiro se reúne com Prefeito e juiz para propor projeto em que presos trabalham em obras públicas

O vereador André Salineiro promoveu encontro entre o prefeito Marcos Trad e o juiz Albino Coimbra Neto para falar sobre um projeto que pode gerar economia para o município e ainda contribuir com a ressocialização de detentos. A ideia é que a mão de obra de presos seja usada para reformas de escolas, postos de saúde e de outros prédios do município.

Assim que assumiu o mandato, Salineiro procurou o juiz para saber mais sobre o projeto do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” e então propôs ao prefeito uma reunião para discutir a implantação do programa em âmbito municipal.

Na quarta-feira, dia 26, os três se reuniram para falar do assunto e nesta semana fizeram outra reunião junto a secretaria de Assistência Social, Angélica Fontanari Segundo o juiz, o prefeito demonstrou muito interesse de implementar o programa. “O prefeito teve interesse na contratação dos presos, especialmente, para a reforma das escolas municipais, mas também pretende estender este trabalho na reforma de postos de saúde e manutenção de outros prédios e bens do município”, contou o magistrado.

Policial Federal há 10 anos, Salineiro vê no programa vantagens para toda a sociedade. “O trabalho faz parte do processo de ressocialização, que faz com que o detendo não volte para o crime. Para a sociedade é excelente um projeto que ajuda nesse processo e ainda traz economia para os cofres públicos”, comentou o vereador.

Uma reunião foi marcada para a semana que vem, entre o prefeito, o vereador Salineiro, o procurador do município e secretários municipais para tratar os detalhes da parceria.

