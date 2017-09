Vereador Cazuza solicita manutenção em diversos bairros

O vereador Cazuza (PP) solicitou na Sessão da Câmara a manutenção de vias, sinalização, pintura de meios-fios, patrolamento, além da construção de Ceinf – Centro de Educação Infantil, na região do Jardim Noroeste.

As indicações foram coletadas durante as visitas do gabinete itinerante e por meio do contato da população, via e-mail e telefone.

Cazuza destacou a importância dos serviços nas regiões. “São manutenções que fazem a diferença no cotidiano da população de uma forma geral e de quem vive nesses bairros”.

O vice-presidente da Câmara também lembrou que as indicações são demandas dos moradores. “Sabemos que temos bairros que precisam de asfalto em suas ruas, mas enquanto o asfalto não chega, solicitamos que seja feito o patrolamento e encascalhamento, de forma a facilitar o acesso dos moradores às suas casas”.

Para o vereador, são serviços essenciais, que devem ser realizados frequentemente, nos bairros da capital. “Nossa cidade é grande, temos muitos bairros, mas é importante que haja um cronograma para atender todas as regiões. As pessoas tem pressa, querem ver o lugar onde vivem bem cuidado e limpo”.

Cazuza ainda destacou que muitas dessas demandas chegam ao gabinete via telefone. “A população sabe que estamos a disposição e que podem entrar em contato que estaremos encaminhando as demandas aos órgãos competentes. Estamos certos que fazer a interlocução entre o Poder Público e a população, mantendo o diálogo, é o caminho para que nossa cidade se desenvolva. A participação das pessoas é fundamental nesse processo”.

Indicações

Na Sessão desta terça-feira (26/09), foram apresentadas as seguintes indicações: Pintura de faixa de pedestre, ou lombadas na extensão da Rua Francisco Martins de Souza, no Bairro Colibri; Pintura do meio-fio, em toda a extensão das Ruas Araraquara, Medrado, Ana Jacinta de Oliveira e Braz Clementino de Mendonça, Jardim Centro Oeste; Construção de Ceinf no bairro Leon Denizart Conte/ Jardim Noroeste; Manutenção nos postes de iluminação pública em toda a extensão das Ruas Jordão e Dom João VI, Jardim Noroeste; Manutenção nos postes de iluminação pública em toda a extensão da Rua Maria Conceição Guimarães, Residencial Oliveira; Sinalização horizontal e vertical em toda a extensão das Ruas Araraquara, Medrado, Ana Jacinta de Oliveira e Braz Clementino de Mendonça, Jardim Centro Oeste; Serviço de tapa buraco na Rua Joaquim Murtinho, Bairro Tiradentes, nas proximidades da Subestação Miguel Couto; Patrolamento e encascalhamento em toda extensão das Ruas Leolina Dias Martins, Jardim Bonito, Enchova, Barão de Tefé, dos Patos e Muritiba, Jardim Centro Oeste; Patrolamento e encascalhamento em toda extensão das Ruas Jardim Bonito, no Jardim Centro Oeste.

As demandas de serviços e melhorias para os bairros podem ser enviadas ao nosso gabinete pelo telefone (67) 3316-1644, ou pelo e-mail vereadorcazuza@gmail.com. Ou ainda, deixando nos comentários em nossas redes sociais.

