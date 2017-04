Vereador Chiquinho Telles faz campanha para impedir fechamento da Maternidade das Moreninhas

O parlamentar destinou R$ 80 mil de emenda parlamentar de sua autoria para o hospital, e buscou apoio de outros vereadores para aumentar os recursos

De forma incansável, o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal Chiquinho Telles (PSD) luta para que o Hospital da Mulher “Vó Honória Martins Pereira” não feche. Ele indicou o Hospital das Moreninhas, como é conhecido, para receber recursos do FMIS (Fundo Municipal de Investimentos Sociais).

A entidade receberá o valor máximo que cabe a cada vereador na área da Saúde, sendo beneficiada com R$ 80 mil de emenda parlamentar de autoria de Chiquinho Telles. “Eu peguei o meu total de verba que é R$ 80 mil, que poderia beneficiar qualquer outra entidade, e destinei tudo para a Maternidade das Moreninhas. Eu moro a duas quadras do hospital; meu filho nasceu lá. Todo recurso que eu tiver, em relação à Saúde, vou me mexer para que aquele hospital não feche as portas”, disse.

Ao todo cada vereador terá R$ 160 mil para destinar a entidades, sendo 80 na Saúde e os outros R$ 80 mil para entidades de assistência social. No ano passado, Chiquinho Telles destinou R$ 50 mil em emenda parlamentar para a Maternidade das Moreninhas, recurso que possibilitou a aquisição de um aparelho de ultrassonografia, o que facilitou a vida das mulheres da região, que não precisaram mais se deslocar a lugares distantes com objetivo de fazer os seus exames.

Porém, Chiquinho Telles foi mais além, realizando uma campanha de arrecadação. Ele recorreu a outros vereadores para que destinassem também verbas para a unidade hospitalar, conseguindo o apoio dos vereadores Papy (SD) – doou R$ 20 mil; Ademir Santana (PDT) – R$ 10 mil; William Maksoud ( PMN) – R$ 10 mil; Veterinário Francisco (PSB) – R$ 10 mil e Pastor Jeremias Flores (PT do B) – R$ 10 mil, perfazendo a soma de R$ 140 mil. “Todos os vereadores apoiam nossa luta a favor da Maternidade das Moreninhas, que sempre prestou um ótimo serviço e possui uma estrutura maravilhosa”.

O parlamentar acredita que os recursos provenientes das emendas parlamentares serão suficientes para atender todas as exigências da Vigilância Sanitária Estadual, que no dia 1º de dezembro de 2016, em ação conjunta com a Vigilância Sanitária Municipal, interditou as salas de cirurgia do Hospital da Mulher.

“Nenhum argumento apresentado até agora justifica o fechamento da Maternidade das Moreninhas”, advertiu Chiquinho Telles, referindo-se ao fato de a unidade realizar poucos partos. “O hospital não é só das Moreninhas, mas de toda Campo Grande. Basta para resolver esta questão uma melhor organização e gerenciamento da Regulação da Saúde”.

E quanto ao fato de o gasto ser alto para manter o hospital funcionando, o parlamentar foi contundente ao declarar que “em saúde não se economiza. Nenhum prefeito que se preze pode bater no peito e dizer que economizou na Saúde, pois o que ele deixou foi de investir”.

A realização de um sonho

A Maternidade das Moreninhas representa a realização de um antigo sonho. Chiquinho Telles lembrou que a obra foi uma das primeiras realizadas pela gestão do então prefeito de Campo Grande André Puccinelli.

Segundo o vereador, o hospital funcionou bem nos dois mandatos de Puccinelli, bem como nos dois mandatos de Nelsinho Trad. “Tudo dava muito certo. A situação desandou na administração de Alcides Bernal. Infelizmente esta é mais uma herança negativa deixada para Marquinhos Trad. Com o apoio do prefeito, tenho fé que em vez de fechar, vamos melhorar o trabalho que é prestado pelo Hospital da Mulher”.

