Vereador de Paranaíba visita gabinete de Eduardo Rocha

Solicitação de emendas para o município

O vereador Ailson de Freitas, o Binga, juntamente com dois amigos, estiveram no gabinete do deputado do deputado estadual Eduardo Rocha, na manhã desta terça-feira (03).

A visita objetivou a solicitação de emendas parlamentares para levar benfeitorias para o município, dando continuidade a ajuda que é feita por Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa

Vale ressaltar que ainda não foi aberto o processo de emendas para 2017 e o governo do Estado segue finalizando o pagamento das indicações de 2016.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

Comentários