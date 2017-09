Vereador Delegado Wellington lamenta morte de Guarda Municipal ocorrida em acidente automobilístico

“Consternado com a notícia do falecimento do Guarda Civil Municipal Anderson de Lira Ramos, que trabalhava na Escola Municipal Elizio Ramires Vieira, em decorrência do acidente automobilístico ocorrido na madrugada desta quarta-feira (27), quero externar os meus mais profundos e sinceros sentimentos a toda família do Anderson Lira e também aos seus colegas e amigos da gloriosa Guarda Municipal de Campo Grande, pela perda do estimado colega.

Rogo a Deus para que conforte o coração de todos os familiares e amigos do Guarda Municipal Anderson Lira Ramos. Meus sentimentos!”- Vereador Delegado Wellington.

Fatalidade – O acidente automobilístico ocorreu por volta das 2h de hoje (27), no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Rui Barbosa, na região central de Campo Grande.

Em razão da batida o veículo pegou fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Porém, os ocupantes não conseguiram sair de dentro do veículo a tempo e acabaram morrendo carbonizados.

Além do Guarda Municipal, uma segunda pessoa que também estava no interior do veículo acabou morrendo carbonizada. O veículo Honda City, de cor cinza, acabou colidindo com uma estrutura de cimento após o motorista perder o controle do automóvel.

CRÉDITO: Fernanda Yafusso Assessoria de Imprensa do Vereador

