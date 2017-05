Vereador Emerson Garrucha solicita limpeza em Campo de Futebol de Bodoquena

Com o campo do Estádio de Futebol Jorge Lourenço Corrêa parado há vários meses, o vereador Emerson Garrucha (PTdoB) pede através de indicação ao prefeito Kazuto Horii (PSDB) com cópia à chefe do Departamento de Esporte e Lazer Maykeli Velasques Arguelho, a limpeza do local que fica no condomínio Elias Carneiro de Arruda, em Bodoquena. A solicitação foi apresentada durante sessão da Câmara Municipal na noite desta terça-feira (16/05).

“Mediante as inúmeras reclamações e reivindicações, solicito que seja feito a limpeza e tratamento no campo municipal, pois o mesmo está há meses parado e o mato crescendo a cada dia que passa, além de que, muitos esportistas vem me cobrando para a realização deste serviço”, diz o vereador.

Requerimento

Na mesma ocasião, o presidente da Câmara vereador Edinho Carvalho (PR) juntamente com os vereadores Garrucha (PTdoB), Mano Pereira (PMDB), Osmar Ajala (PMDB), Licinha Siqueira (PSB), Luciano de Oliveira (PPS), Professor Fernando (PMDB), Nelson de Paulo (PSDB) e Carlos Petronilio (PSDB) solicitaram através do requerimento Nº 002/2017 informações sobre a situação cadastral junto à Prefeitura de Bodoquena, do estádio Jorge Lourenço Corrêa.

De acordo com o documento, vários moradores procuraram a Câmara questionando sobre a real situação do estádio de futebol e a dúvida dos parlamentares é se ele está ou não legalizado perante aos órgãos competentes.

Por isso, os vereadores pedem informações para terem condições de explicar ou dar a satisfação necessária aos munícipes para assim, sanar as dúvidas acerca do estádio.

