Vereador entrega doações arrecadadas em campanha do agasalho

Na tarde de ontem (6), o vereador Otávio Trad (PTB) aproveitou a tarde para entregar os agasalhos e cobertores arrecadados durante a campanha do agasalho realizada no gabinete ao longo do mês de Julho.

Um dos locais onde o vereador entregou foi a Associação dos Moradores do Parque do Sol, onde um grupo de idosos se reúne toda quinta-feira para desenvolver diversas atividades.

Durante entrega, Otávio falou da importância de ajudar o próximo e exercer a solidariedade. “Esse é o terceiro ano que realizamos a campanha do agasalho no gabinete. Fiquei muito feliz com resultado, pois nossa equipe se empenhou e arrecadou muitas roupas, cobertores e mantas que vão aquecer pessoas nesse frio.”

Comentários