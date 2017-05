Vereador Francisco apoia rompimento do PSB do governo Temer

O vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho ao comentar sobre a decisão tomada pela executiva nacional do PSB (Partido Socialista Brasileiro) de romper com o governo do presidente Michel Temer (PMDB) disse foi em consonância com vontade popular.

O vereador veterinário Francisco destacou ainda que o partido pediu que Michel Temer renunciasse ao cargo o mais rápido possível. Segundo ele, a iniciativa do PSB objetiva diminuir o efeito da crise através da abertura de um novo que possa resultar no resgate da credibilidade política.

Outro ponto destacado pelo Vereador refere-se a escolhe de um novo presidente via eleição direta, evento que faz parte do calendário eleitoral programada para outubro de 2018. “O eleitor precisa estar atento, começar analisar desde agora os perfis dos nomes dos pretensos candidatos, não deixar se seduzir por cantilenas e/ou promessas que jamais serão cumpridas”, destacou o parlamentar.

Sobre a insatisfação do eleitorado em relação à classe política, reconhece que os últimos escândalos com desvio de bilhões de reais da economia brasileira que estão sendo investigados pela Operação Lava-Jato, irão refletir nas urnas. “A depuração depende do voto consciente”, alertou o vereador veterinário Francisco, para quem “o governo agora sob suspeita deveria renunciar para não agravar ainda mais a crise”.

