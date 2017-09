Vereador Francisco destaca a contribuição dos estrangeiros em CG

O Dia da Imigração das comunidades síria, libanesa, turca, palestina, armênia e jordaniana tem o reconhecimento e a gratidão do vereador Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro (PSB) na Câmara Municipal de Campo Grande, onde, através de proposição, homenageou duas pessoas. “É inegável que eles são merecedores do nosso reconhecimento”, pontuou o Parlamentar.

Christiane Saliba Dias Prado – Tem descendência libanesa e cursou direito na Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – UNIDERP em 2005. Atua na gestão jurídica de processos administrativos, gestão de indicadores de desempenho e resultados. Atua, ainda, na área imobiliária há mais de 10 (dez) anos, na administração (locação e arrendamento), intermediação (compra e venda) e avaliação de imóveis urbanos e rurais. É membro da Comissão de Direito Imobiliário, Urbanístico, Registral e Notarial da OAB/MS. Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho (2011) e em Direito Imobiliário (2015).

Marline Kalache Correa Lima Tem descendência sírio-libanesa. Seus pais se casaram no Líbano e vieram a Campo Grande/MS. Cursou direito na FUCMAT, hoje conhecida por UCDB – Universidade Católica Dom Bosco. Trabalhou na Administração da Cooperativa Agro Pastoril, em 1966 a 1982. Trabalhou como advogada na Prefeitura desta Capital, de 1982 a 1987. Atualmente trabalha como autônoma.

A sessão solene em homenagem aos sírios, libaneses, turcos, palestinos, armênios e jordanianos foi realizada na quarta-feira, dia 27, às 19 horas na Câmara Municipal de Campo Grande.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa do Vereador

Comentários