Vereador Francisco e Ricardo Ayache conversam sobre o futuro do PSB

Com uma representação na Câmara Federal (Tereza Cristina Corrêa da Costa), outra na Assembleia Legislativa (José Carlos Barbosa, licenciado para desempenhar a função de secretário de Estado de Justiça e Segurança Publica) e cinco prefeitos: Aluízio São José-Coxim, Eraldo Jorge Leite-Jateí, José Fernando Barbosa dos Santos-Selvíria, José Robson Samara Rodrigues de Almeida-Aparecida do Taboado, e Roberto Silva Cavalcanti-Angélica, o PSB (Partido Socialista Brasileiro) já começa a pensar e discutir sobre as próximas ações a serem empreendidas em Mato Grosso do Sul.

Na Câmara Municipal de Campo Grande o partido é liderado pelo vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho e Carlos Augusto Borges ocupando o cargo de 1º secretário da Casa de Leis. O partido também está bem representado no interior do estado.

Na segunda-feira (29) o vereador veterinário Francisco, que estava acompanhado do veterinário Jonas Cavada, conversou demoradamente com médico cardiologista, Ricardo Ayache – que também é filiado ao partido – sobre o futuro do PSB a partir das eleições de outubro de 2018.

Além do processo de fortalecimento da sigla nos79 municípios sul-mato-grossenses com ato de filiação partidária, juntos trocaram impressão sobre a cartilha De Olho na Transparência, uma ferramenta de orientação para o cidadão fiscalizar e fazer o controle social do orçamento público.

No final do encontro o vereador veterinário Francisco não se conteve e comentou: “Participei de uma reunião com meu amigo Ricardo Ayache, presidente do maior plano de saúde do estado. Tenho certeza que este homem trará grandes alegrias para Mato Grosso do Sul”, deixando nas entrelinhas que “o pensar o futuro já teve uma definição no presente”.

Comentários