Vereador Jeremias Flores prevê mais informação sobre cidadania e voto consciente com aprovação de projeto de lei

O vereador pastor Jeremias Flores (Avante) teve seu projeto de lei, que prevê a instituição da semana da conscientização política nas escolas municipais, aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande. Agora o projeto segue para a sanção do prefeito Marquinhos Trad.

“É um projeto que será muito benéfico para nossas crianças e adolescentes. Levar esse debate para o âmbito escolar formará, sem dúvida, cidadãos mais sensíveis com o todo de nossa sociedade, o que consequentemente fará de nossa cidade ainda mais desenvolvida, em um futuro não muito distante”, pontuou o parlamentar.

O projeto prevê também a disseminação de informações sobre a atuação e o papel dos poderes excetivo e legislativo. Contudo, o projeto veda a propagação da ideologia político-partidária e cita a responsabilização de quem infringir a lei.

Flores reforça que a lei não tem cunho político-partidário. “Longe de se tratar de um projeto de cunho político partidário, a proposta de lei ora apresentada visa complementar todo o processo de formação dos estudantes da rede pública municipal de ensino, quanto à importância do exercício da política para o bem da sociedade”, complementou.

Atuação parlamentar

Ainda dentro de seu exercício parlamentar, nos primeiros meses de seu primeiro mandato, o vereador pastor Jeremias Flores é considerado destaque dentro da Câmara Municipal de Campo Grande, apresentando indicações para diversas regiões da Capital.

Nas últimas sessões, Flores solicitou à prefeitura a pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Antônio Luiz Pereira, uma das principais da região, no Jardim Los Angeles. Reconhecido como um dos mais antigos e populosos bairros da Capital, o Jardim Los Angeles e região, é também lembrado pela falta de estrutura para a comunidade.

Moradores relatam que a dificuldade é grande tanto em tempo seco, por causa da poeira, e em época de chuvas, devido aos alagamentos, poças d’água e valetas que deformam as ruas. Na mesma sessão o vereador também solicitou a pintura de faixa de pedestres na Av. Mascarenhas de Moraes, esquina com a Rua Rio Branco, no Bairro Coronel Antonino.

Integrante das comissões permanentes de Cidadania e Direitos Humanos (vice-presidente) Cultura (vice-presidente), Antidrogas (membro) e Assistência social e do idoso (membro) e da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a questão dos alvarás para taxistas na cidade, o vereador pastor Jeremias Flores quer mais atenção para a situação de moradores de Rua da Capital.

O assunto, abordado também em sessão da Câmara Municipal de Campo Grande, ganhou força com o apoio de outros vereadores. Em aparte o vereador Betinho destacou o tema. “Quero parabenizá-lo [vereador pastor Jeremias Flores] pelo assunto. É lamentável, mas temos que tratar desse assunto”, disse.

Flores apresentou ainda uma pesquisa do IPEA/2015 constatando mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas do País. “Nós que estamos revestidos dessa função, temos de trabalhar em prol de quem precisa. Cerca de 83% dos moradores de rua tem profissão e curso superior. Fiquei muito alarmado. Uma coisa que me preocupa na Capital, foi um crescimento de 116% da população de rua em Campo Grande”, reforçou.

Histórico em prol da sociedade

Pastor Jeremias presidiu por 10 anos uma organização sem fins lucrativos chamada Barão do Rio Branco – SBBRB, aonde levou oportunidade para diversas pessoas de todas as regiões de Campo Grande terem atendimento médico através de convênios por tabela social nas especialidades de psicologia, odontologia, ortopedia, cardiologia e fisioterapia e muitos foram contemplados com cadeiras de rodas, muletas e remédios.

Crédito: Thiago Ramos / Assessor Parlamentar

