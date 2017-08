Vereador Odilon assume PDT municipal na 5ª-feira com a presença de Carlos Lupi

Com a presença do presidente nacional do PDT, ex-ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi e de outras autoridades do partido e convidados, toma posse nesta quinta-feira(3) o novo presidente do diretório municipal do PDT em Campo Grande, vereador Odilon de Oliveirfa Jr e nova diretoria. Com essa e outras mudanças o partido procura se fortalecer ainda mais para as eleições de 2018, devendo não só concorrer à Câmara Federa e ao Senado, bem como ao governo de Mato Grosso do Sul.

“Diante da crise em que o país atravessa, política e principalmente econômica, cremos que o PDT terá uma grande oportunidade de mostrar sua força para ajudar o país a voltar a crescer e gerar emprego e renda para o povo brasileiro”, afirmou o deputado federal Dagoberto Nogueira, presidente do diretório regional da legenda em MS.

Odilon de Oliveira Jr afirma que vem para somar e ajudar o partido a crescer, fazendo uma grande diferença nas eleições de 2018. “Vamos trabalhar muito para fortalecer as nossas bases, para atender aos anseios da nossa população”, afirmou o vereador que toma posse na presidência do diretório municipal às 17h30 desta quinta-feira no auditório da Anoreg (Travessa Tabelião Nelson Seba, 50, Cháchara Cachoeira).

