Vereador Odilon de Oliveira visita projeto Guerreiros do Amanhã

O vereador Odilon de Oliveira (PDT) visitou o projeto Guerreiros do Amanhã, que atende crianças de 06 a 17 anos no bairro Tiradentes com aulas de ballet, Jiu Jitsu, curso de solda e ioga. Os coordenadores do projeto ainda distribuem verduras para as famílias das crianças cadastradas e para as casas ao entorno do bairro.

Ao todo são 100 fichas de crianças e adolescentes preenchidas, mas apenas 65 chegam a frequentar diariamente o espaço.

O projeto já existe há três anos na Capital e segundo o Presidente do Projeto, Silvio Pinheiro, o que os mantém é o amor e a colaboração de cada um. “Tudo isso aqui foi construído no peito. Sei que não estou fazendo um favor a eles, é uma retribuição de tudo que Deus fez por mim”, declara Silvio.

O projeto ainda possui uma sala com televisão e netflix para estimular os jovens a assistirem documentários sobre vários temas. As verduras distribuídas, são colhidas na horta que faz parte do projeto, lá, são plantados alface, jiló, cheiro verde, manjericão, berinjela e diversas outras hortaliças.

Durante a visita, o vereador ficou admirado com o projeto e promete estudar possibilidades de ajudar para que os colaboradores continuem ajudando as crianças. “É um projeto muito bonito, e ações como essas que previnem que essas crianças e esses adolescentes entrem no mundo das drogas”, afirma.

