Vereador Odilon promove sessão solene para homenagear Enfermeiras

Em comemoração ao Dia Municipal da Enfermagem, o vereador Odilon de Oliveira (PDT) homenageou na Sessão Solene as enfermeiras Rosilene Barbosa Ferreira e Consuela da Silva Santos. A data é comemorada oficialmente no dia 17 de maio e foi instituída na Casa de Leis por meio do vereador Dr. Loester e do então vereador Paulo Siufi.

Rosilene é técnica em enfermagem e técnica em laboratório, atua voluntariamente com trabalhos sociais da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, atuou no Posto de Saúde São Francisco como técnica de laboratório e fazia análises de imunologia, urinálise e hematologia.

Já Consuela da Silva iniciou sua carreira em 1971 como Atendente de Enfermagem na Maternidade Cândido Mariano, no ano de 1988 ingressou na Santa Casa de Campo Grande como Auxiliar de Enfermagem. Foi eleita Diretora Social e Cultura do Sindicato dos Trabalhadores na área de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul (SIEMS) no período de 2005 e 2008.

No ano de 2004, após os 25 anos de dedicação à Profissão aposentou-se, mas sua dedicação a vida não a permitiu interromper os trabalhos e permanece como Técnica em Enfermagem na Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa, desenvolvendo cuidados assistenciais com dinamismo, zelo e liderança.

No dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro. A data foi escolhida em homenagem a Florence Nightingale, um grande profissional da enfermagem moderna, que nasceu no dia 12 de maio de 1820. No Brasil, também se celebra a Semana de Enfermagem, entre os dias 12 e 20 de maio, em homenagem a Ana Nery, primeira enfermeira brasileira a se alistar como voluntária em batalhas militares.

Comentários