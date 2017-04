Vereador Osmar Ajala quer restaurar iluminação pública no Distrito de Morraria do Sul

O vereador Osmar Ajala (PMDB) pede em indicação apresentada na noite de segunda-feira (24/04) em sessão plenária da Câmara, a execução do serviço de reparos na iluminação pública com reposição das lâmpadas queimadas no Distrito de Morraria do Sul em Bodoquena. A solicitação foi encaminhada ao prefeito Kazuto Horii (PSDB) bem como ao secretário de Obras e Infraestrutura Jair Beltramelo Ferracini.

De acordo com o vereador, atualmente existem vários postes do sistema de iluminação pública com lâmpadas queimadas deixando as ruas do distrito em completa escuridão.

“Os moradores da Morraria do Sul estão amedrontados devido à falta de iluminação que gera insegurança durante a noite, atingindo principalmente os alunos e professores da rede pública de ensino no trajeto, muitas vezes a pé, até suas residências em completa escuridão”, afirma Osmar.

