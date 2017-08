Vereador Otávio Trad acompanha lançamento do Domingo em Família na Afonso Pena

Na manhã do último domingo (13), o vereador Otávio Trad (PTB) acompanhou o lançamento oficial do projeto Domingo em Família na Afonso Pena ao lado do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD).

O evento, que contou com realização da Maratoninha da Caixa, contou com presença de centenas de pessoas que foram prestigiar o primeiro dia de interdição da Avenida Afonso Pena depois da aprovação do Projeto de Lei do vereador e da sanção da Lei Municipal 5.813/17 que institui Domingo em Família.

A via que fica ao lado do Parque das Nações Indígenas foi interditada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), das 7 horas às 13 horas. Mesmo com chuva, as famílias campo-grandenses foram até a Avenida Afonso Pena. “Acredito que cumprimos nosso objetivo com esta lei, mesmo com chuva as famílias vieram prestigiar o lançamento do Domingo em Família, acredito que esse espaço será muito bem aproveitado pelos campo-grandenses.”

Além do prefeito, também acompanharam o evento o Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esporte (FUNESP), Rodrigo Terra, o Superintendente Regional da Caixa, Evandro Narciso, e vereador Júnior Longo (PSDB), que também é autor do projeto Domingo em Família.

