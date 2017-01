Vereador Otávio Trad se reúne com Secretária e pede urgência na eficácia do projeto de Food Truck

O vereador Otávio Trad (PTB) se reuniu com a Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Nilde Brum, na quinta-feira (12) para apresentar o Projeto de Lei, de sua autoria, que regulamenta o funcionamento dos Food Trucks na Capital.

Aprovado em 2015, o projeto prevê a regulamentação do funcionamento de Food Trucks em Campo Grande. Conforme vereador Otávio Trad, a regularização do serviço garante aos consumidores a qualidade do produto oferecido, por meio do controle do manuseio de alimentos, e também contribui para a formalização do negócio, o que irá incentivar novos empreendedores além de gerar receita para o Município.

O serviço de Food Truck ou comida sobre rodas consiste em um espaço móvel que transporta e comercializa comidas e bebidas não alcoólicas. O Food Truck surgiu, nos Estados Unidos, no final do século 19, porém, ganhou força após crise econômica de 2009, quando o negócio se expandiu, principalmente, entre jovens empresários e chef iniciantes. Em 2013, segundo a Associação Nacional de Restaurantes dos Estados Unidos, as redes “Food Truck” arrecadaram 680 milhões de dólares.

A Secretária Nilde Brum recebeu o projeto do vereador que destacou a urgência de colocá-lo em prática. Com a regulamentação, a Prefeitura irá determinar locais, em todas as regiões da cidade, onde os veículos poderão ser estacionados assim como as regras de higiene e vigilância sanitária que deverão ser obedecidas. “O fato de a Prefeitura regularizar o serviço evita também que os empresários sejam multados enquanto trabalham”, frisa o vereador.

Nilde se comprometeu a estudar o projeto para dar início o quanto antes à regulamentação do funcionamento dos Food Trucks. Para a secretária, regularizar o serviço vai atrair novos empreendedores, incrementar a economia local e contribuir para o desenvolvimento do turismo na Capital.

