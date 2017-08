Vereador Papy retoma atividades parlamentares e apresenta projetos de melhorias para Campo Grande

Preocupado com as condições dos bairros da Capital, o vereador Papy (Solidariedade) apresentou mais de 40 indicações durante as primeiras sessões ordinárias que retomam as atividades oficiais após o recesso parlamentar. As reivindicações, aprovadas em plenário e encaminhadas à prefeitura municipal, são referentes à diversos tipos de melhorias na infraestrutura e serviços públicos pelas ruas de Campo Grande.

Papy solicitou melhorias na estrutura do prédio da UPA Moreninhas, operação de tapa-buraco em toda extensão das ruas Elvira Matos de Oliveira, no Bairro Universitário, Avenida Aracruz, bairro Carandá Bosque, Avenida Conde de Boa Vista, no Jardim Santa Emília, Rua Dona Deolinda Pereira de Souza e Visconde de Cairú, no Bairro Pioneiros, entre outros.

“Também reivindiquei, através de indicação e solicitações de urgência dos próprios moradores, instalação de posto policial nos bairros Jardim Morenão e Pioneiros, além de reforço do policiamento nas intermediações do bairro Santa Fé, visto que mesmo com a ação da polícia junto à comunidade, a criminalidade vem em ascensão a cada dia, trazendo insegurança aos moradores e aos comerciantes dessas regiões, inclusive em plena luz do dia, demandando assim, urgência no atendimento”.

O parlamentar reforçou ainda o pedido de atenção por parte da Prefeitura à sinalização da Capital, como a necessidade de pintura de uma faixa de pedestre em frente ao terminal General Osório, na Avenida Cel. Antonino e instalação de um semáforo na Rua Brigadeiro Thiago, esquina com a Avenida Gury Marques. “Avenidas extremamente movimentadas que, sem a sinalização devida, trazem preocupação para todos no que é referente ao trânsito da cidade”.

Troca de lâmpadas para os bairros Jardim Morenão, Parque dos Novos Estados, e limpeza de terrenos nos bairros Barra da Tijuca II, Vila Nova III e Vida Nova, também foram outras reivindicações protocoladas pelo vereador e encaminhadas à prefeitura.

“Queremos e precisamos da participação da população neste processo de mudança e melhorias para Campo Grande. Reconhecemos que não é fácil e nem sempre a resposta ou o resultado vem no tempo e de forma que esperamos, mas é nisso que estamos trabalhando: na agilidade do processo e na resolução dos problemas. Neste segundo semestre queremos intensificar ainda mais os trabalhos e reforçar que o nosso gabinete está de portas abertas e ouvidos atentos para receber indicações e sugestões”, destaca Papy.

