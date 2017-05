Vereador pede impeachment do Governador Reinaldo Azambuja

Protocolado na manhã de hoje (22), pelo vereador Vinicius Siqueira (DEM) o pedido de impeachment do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, baseado na delação do empresário Wesley Batista, da JBS.

“São quase trezentas folhas, muito bem detalhadas, do termo de colaboração premiada do empresário. É uma farta documentação com número de notas também”.

O Vereador Vinicius informou que a tramitação do pedido pelo presidente da Assembleia, Junior Mochi (PMDB) e pelas comissões, que avaliam com parecer favorável ou não.

Se o pedido foi aceito irá para uma votação em plenário, onde dois terço dos deputados precisam concordar para a efetivação do pedido.

