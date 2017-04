Vereador Professor Fernando reivindica cursos técnicos gratuitos através do IFMS para estudantes de Bodoquena

Para oferecer cursos técnicos gratuitos aos moradores de Bodoquena que tiverem interesse em se aperfeiçoar para o mercado de trabalho, o vereador Professor Fernando (PMDB) solicita através de indicação apresentada na noite desta segunda-feira (24/04) em sessão da Câmara, convênio entre a prefeitura e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Esta parceria existe há anos com resultados positivos e importantes para a vida socioeconômica e cultural de muitos estudantes do município. Neste tempo, cinco cursos foram ofertados em Bodoquena sendo eles técnicos em eventos, em agente comunitário de saúde, em serviços públicos, em transação imobiliária e por fim, em administração.

Cerca de cem alunos puderam estudar e estão qualificados para atuar no mercado de trabalho graças a esta parceria promovida entre o Executivo Municipal e a instituição de ensino.

De acordo com o vereador, neste convênio o município deverá fornecer a estrutura física disponibilizando sala de aula, computadores e um tutor presencial para as aulas, “ao IFMS cabe toda a parte logística dos cursos como a disponibilização do material, apoio e acompanhamento pedagógico, além da estrutura do campus Aquidauana para atender os alunos”, explica.

O pedido foi encaminhado ao prefeito Kazuto Horii (PSDB) com cópia ao secretário Municipal de Educação Eraldo Juarez de Souza.

Comentários