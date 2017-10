Vereador solicita mutirão de limpeza de vias e áreas públicas no bairro Santo Amaro

Esta semana o vereador Otávio Trad (PTB) encaminhou ao Executivo Municipal uma série de indicação, entre elas, o pedido para que seja realizada poda de árvore na Rua do Patrocínio no bairro Jardim São Bento e na Rua Yokohama esquina com a Rua Américo Brasiliense no Bairro Vila Palmira.

Outra solicitação enviada pelo parlamentar à Secretaria Municipal de Obras e Serviços (SISEP) é para que seja feito mutirão de limpeza em todo o Bairro Santo Amaro visto que ruas, praças e áreas públicas estão sujas e cobertas de entulho e lixo.

Embora a maioria das indicações encaminhadas ao Poder executivo Municipal esta semana seja direcionada à limpeza de praças e áreas públicas, o parlamentar também enviou indicação referente ao serviço de tapa-buraco no cruzamento da Rua Joaquim Murtinho esquina com a Rua dos Vendas.

CRÉDITO: Heloísa Lazarini Assessoria de Imprensa do Vereador

