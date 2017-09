Vereador tem dinheiro furtado de gabinete

Após o roubo de R$ 2.700,00 reais do gabinete do vereador Cido Medeiros (DEM) ocorrido na segunda-feira (11) a polícia ainda busca o autor do roubo.

Peritos da Policia estiveram colhendo impressões digitais que estavam na gaveta da escrivaninha, com o objetivo de identificar o autor do roubo.

O vereador Cido relatou que no início da manhã teria sacado R$ 3 mil reais no banco para quitar algumas contas e deixou o dinheiro na gaveta se sua mesa. Ao retornar as 15 h e abrir a gaveta encontrou apenas R$ 300,00 reais. O vereador ainda afirmou que a gaveta estava trancada e não existe cópia. Contudo não se nota violação na gaveta. O vereador tem cinco assessores mas dize que não desconfia de nenhum deles.

O clima no gabinete é tenso. A presidência da casa analisa como irá se proceder neste caso.

A Câmara Municipal possui sistema de monitoramento interno, contudo no gabinete do vereador não existe câmeras.

Comentários