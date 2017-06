Vereadora Dharleng Campos homenageia ambientalista durante sessão solene.

A solenidade homenageia profissionais que tenham prestado relevantes serviços a sociedade através de pesquisa, trabalhos publicados, de iniciativa própria ou através de organizações e instituições de ensino.

O evento é realizado no início de junho em alusão ao “Dia Mundial da Ecologia” e o “Dia Mundial do Meio Ambiente”, comemorados no dia 5 de junho.

Para vereadora Dharleng Campos “ Temos a oportunidade de mostrar os trabalhos desenvolvidos pelos ambientalistas junto à sociedade, valorizando a busca pela conscientização da população”, conclui vereadora.

Durante o evento houve ainda, apresentação musical do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, regida pelo Maestro Jardel Vinícius, além da participação do artista plástico Apres Gomes que realizou no plenário uma pintura em tela, sorteada ao final da sessão para um homenageado.

