Vereadores acompanham entrega de novos equipamentos à secretaria de infraestrutura

Aquisição foi feita com base na devolução do duodécimo feita pela Câmara Municipal

As obras de infraestrutura do município de São Gabriel do Oeste contam com agora com novos reforços. No início da tarde desta quinta-feira (4), foram entregues a mini carregadeira e o rolo compactador, equipamentos adquiridos através de parceria entre os poderes Executivo e Legislativo e que irão auxiliar nos reparos e na pavimentação asfáltica do município.

Os equipamentos complementam o pacote de investimentos feitos com a devolução do duodécimo, no valor de R$ 350 mil, feito pela Câmara Municipal à Prefeitura. Com base nestes recursos, a administração também licitou uma Van, no valor R$ 172 mil, que já havia sido entregue anteriormente, e que está destinada para transporte dos pacientes que realizam tratamento fora da cidade.

Representando a Casa de Leis, os vereadores Angelo Mendes, Marcos Paz, Ramão Gomes, Rogério Rohr, Roberto Emiliani, Vagner Trindade e Valdecir Malacarne efetuaram a entrega simbólica das chaves dos novos maquinários ao prefeito Jeferson Tomazoni e ao secretário de obras, Juninho Gazineu.

De acordo com o secretário, os maquinários serão imediatamente destinados para auxiliar nas obras em execução. Nesta sexta-feira, por exemplo, o rolo compactador já estará à disposição dos servidores que trabalham no asfaltamento do bairro Fênix.

Já na próxima semana, está prevista a chegada dos acessórios que potencializam os serviços dos novos equipamentos. “As obras estão acontecendo e estas máquinas terão papel fundamental para conclusão, por isso, serão enviadas imediatamente para atender as demandas da secretaria. Na semana que vem devem chegar o”, pontuou o Juninho Gazineu.

Quanto aos recursos, o presidente da Câmara Municipal esclareceu que eles são resultado da economia feita por todos os parlamentares, durante os três primeiros meses dos ano. ” É um trabalho em conjunto, que conta com colaboração dos vereadores e dos servidores da Casa. Estamos trabalhando para conseguir novas economias e ajudar ainda mais a nossa população”.

Devolução – Na semana passada, a Câmara devolveu R$ 350 mil aos cofres públicos. Com base neste valor, foram feitas licitações para compra de um veículo Van, de R$ 172 mil,e dos equipamentos que serão utilizados na reforma da pavimentação asfáltica do município, no valor de R$ 377 mil.

